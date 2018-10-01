Расходы Украины на судебную систему в 26 раз ниже среднеевропейских – Совет Европы

Украина входит в пятерку стран с самым низким государственным бюджетом, выделенным для судебной системы на душу населения в 2016 году.

Согласно отчету Европейской комиссии по эффективности юстиции (CEPEJ) Совета Европы, опубликованном 4 октября, на одного жителя в год на свои судебные системы Украина тратит 8,1 евро.

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Такая сумма является почти в восемь раз ниже среднего в Европе – 64,5 евро – и в 26 раз ниже максимального показателя среди стран ЕС, который тратит Швейцария – 214,8 евро на душу населения.

В целом в Европе самый низкий государственный бюджет, выделенный для судебной системы на душу населения, зафиксирован в Азербайджане (7,8 евро), Молдове (8,3 евро) и Армении (8,4 евро). Авторы отчета отмечают, что в течение цикла оценки 2014-2016 гг. в этих странах произошло значительное (50%) обесценение местной валюты.

“Эффект, вызванный девальвацией валюты, еще более усиливается в Турции и в Украине, где обесценение обменного курса в 2014-2016 годах дает иллюзию уменьшения бюджета, выделенного судебной системе (-15,7% в евро), в то время как он значительно увеличился в местной валюте (+26,9%)”, – отмечают в то же время авторы отчета.

Совет Европы 4 октября опубликовал новый доклад о судебных системах европейских государств, включая Украину. Доклад подготовлен Европейской комиссией по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ). Он охватывает 45 из 47 государств-членов Совета Европы (кроме Лихтенштейна и Сан-Марино), и основывается на данных до 2016 года.