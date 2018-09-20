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Украинцы назвали лидеров в вымогательстве взяток

Украинцы назвали лидеров в вымогательстве взяток

Лидерами в вымогательстве взяток на сегодня в Украине являются высшие учебные заведения (сталкивались с требованием взятки 52,1% тех, кто контактировал).

Об этом свидетельствуют данные мониторингового исследования КМИС “Состояние коррупции в Украине”, проведенного в июле-августе 2018 года.

По оценке респондентов, также среди лидеров судебная система (взятки требовали у 46,8% респондентов), органы, предоставляющие разрешения (44,6%), национальная полиция (43,5%), сервисные центры МВД (42,3%), государственные медицинские учреждения (40,6%) и общеобразовательные школы (36,8%).

Исследование было проведено Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение мая-сентября 2018 года в рамках проекта “Включайся”, который реализуется Pact в Украине при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Полевой этап продолжался с 3 июля до 11 августа. В исследовании 2018 года всего было опрошено 10 169 респондентов, проживающих в 476 населенных пунктах по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность для всей выборки не превышает 1,5% (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5).

По материалам РБК-Украина
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