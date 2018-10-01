В Украине ввели "зеленые линии", чтобы защитить парки от застроек

Новые государственные строительные нормы («ГСН Б.2.2-12:2018 «Планирование и застройка территорий»), которые с 1 сентября вступили в силу, устанавливают ограничения застройки в – «зеленые линии», которые будут способствовать сохранению парков и лесов.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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«1 сентября вступили в силу важные нормы относительно планирования и застройки территорий, в частности, что касается застройки зеленых территорий. В новом ГСН введено понятие «зеленые линии» – это защита зеленых зон путем ограничения размещения объектов на территориях парков, рекреационных зон, лесов. То есть органы местного самоуправления должны утвердить и обязательно прописать такие «зеленые линии» вместе с другими линиями ограничения для своих населенных пунктов в генпланах и детальных планах территорий», – сказал он.

По словам Парцхаладзе, применение линий ограничения поможет сохранить наши населенные пункты от хаотической и негармоничной застройки без зеленых зон, сделать городское пространство безопасным и комфортным для людей.

ГСН «Планирование и застройка территорий» были разработаны на замену предыдущих строительных норм, которые регулируют градостроение, которые действовали еще с 1992 года.

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к выполнению нормативные акты, которые используются во время проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.