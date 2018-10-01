В Украине построят целый комплекс солнечных электростанций

Компания Supreme Business Group планирует стать инвестором строительства солнечных электростанций в Украине.

В настоящее время компания, которая начала свою деятельность в 2015 году, уже условно зарезервировала для Украины от $3-5 млн инвестиций для запуска первой из 20 очередей солнечных электростанций мощностью 5МВт.

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Планируется поэтапно построить комплекс станций совокупной мощностью 1 ГВт. Для реализации проекта компания запросила первые 10 га земли. Общая площадь солнечных электростанций по плану развития составит порядка 2 тыс. га.

Основные партнеры компании – профессионалы солнечной энергетики из Турции, Великобритании, Испании и Германии. Также представитель компании в Украине заявил, что в результате такого сотрудничества, Supreme Business Group, LP продемонстрирует местным предприятиям, как получить выгоду из чистой солнечной энергии, а уже в ближайшем будущем сгладить рост затрат на электроэнергию для украинских потребителей, компенсируя пиковое дневное потребление.