Саудовская Аравия вложит 200 млрд долларов США в развитие солнечной энергетики

Власти Саудовской Аравии намерены вложить 200 млрд долларов США в качестве инвестиций в солнечную энергетику.

Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, заявил представитель саудовского министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Абдуррахман бен Мухаммед Абдулькарим, выступая на XI Арабской конференции по вопросам энергетики.

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Мероприятие проходит под патронажем короля Мухаммеда VI и посвящено теме “Энергетика и арабское сотрудничество”. Абдулькарим представил делегатам форума энергетическую стратегию Саудовской Аравии на 2020-2030 годы, которая предусматривает создание более развитой нефтедобывающей промышленности.

Кроме того, отметил он, королевство “инвестирует 200 млрд долл. в солнечную энергетику с целью получения к 2030 году мощностей, равных 200 ГВт”. “Это позволит создать более 100 тыс. рабочих мест и снизить стоимость производства электричества”, — добавил он.

В конференции принимают участие арабские министры, отвечающие за энергетический сектор в своих странах, делегаты Лиги арабских государств, представители банков, финансовых учреждений, Международного энергетического агентства, ряда других межарабских и международных структур, эксперты и специалисты в области нефтяной промышленности.

Организаторами мероприятия выступают министерство энергетики, добычи полезных ископаемых и устойчивого развития Марокко, ЛАГ, Организация арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК), Арабский фонд социально- экономического развития, Арабская организация промышленного развития и добывающих отраслей.

В течение ближайших нескольких дней участники конференции обсудят ситуацию в сфере энергетики в арабском регионе.