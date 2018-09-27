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Развитие "зеленой" энергетики в Украине ускорилось в 2,4 раза

Развитие "зеленой" энергетики в Украине ускорилось в 2,4 раза

В Украине за июль-сентябрь 2018 года было введено в эксплуатацию 160,1 МВт мощностей возобновляемых источников энергетики, что в 2,4 раза больше показателей аналогичного периода 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

“За III квартал 2018 года введено в эксплуатацию 160,1 МВт генерирующих мощностей, что в 2,4 раза превышает мощность, введенную в эксплуатацию за аналогичный период 2017 года”, – говорится в сообщении.

Объекты солнечной и ветровой генерации составляют 97% всех мощностей.

По данным комиссии, в третьем квартале введено в эксплуатацию ветроустановки общей мощностью 7 МВт, солнечные электростанции общей мощностью 148,8 МВт, станции на биогазе мощностью 3,6 МВт, малые ГЭС мощностью 0,7 МВт.

Таким образом, по состоянию на 1 октября Украина располагает ВЭС общей установленной мощностью 522,4 МВт, СЭС-1096,4 МВт, станции на биомассе-43,8 МВт, биогазе-44,6 МВт, малые ГЭС мощностью-96,4 МВт.

По материалам УКРИНФОРМ
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