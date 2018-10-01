В Минздраве сообщили, когда заработает программа “Бесплатная диагностика”

В Украине в 2019 году будет внедрена программа “Бесплатная диагностика”.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

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“Со второй половины 2019 года будет работать программа “Бесплатная диагностика”. По направлению семейного врача каждый сможет проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие анализы и диагностические процедуры, в любом медучреждении по выбору. Будет оплачивать услуги Национальная служба здоровья Украины”, – отметили в Минздраве.