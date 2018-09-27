Супрун отчиталась, как “деньги идут за пациентом”

Уже три месяца медучреждения первичной медицинской помощи получают финансирование по новой модели — деньги идут за теми пациентами, которые выбрали своих семейных врачей.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Читайте также: На программу “Доступные лекарства” в бюджете-2019 выделили миллиард — Минздрав

“За этот период Нацслужба здоровья осуществила прооплаты для 161 медучреждения – тех, то присоединился к трансформации в первой волне. Это более 800 миллионов гривен для всех. Подробно можно ознакомиться с тем, куда и сколько было перечислено средств, можно здесь ”, – говорится в сообщении.

В целом уже 623 медицинских учреждения работают с Национальной службой здоровья, выплаты для остальных начнутся с октября, подчеркнула Супрун.

Руководитель Минздрава сообщила, что для многих учреждений, которые получали оплату от Службы, в течение этих трех месяцев пришли суммы существенно больше, чем они получали раньше.

“Многие из них не областные центры, а небольшие города, такие как Балта, Червоноград, Селидово, Дружковка, Овруч и Новая Боровая – о примерах которых мы рассказывали не раз. Управленцы и руководители медучреждений этих городов поощрили больше пациентов выбрать своих врачей, скорее улучшили сервис и смогли лучше оплачивать работу своих медиков”, – написала Супрун.

По ее словам, в Киеве, где много медучреждений подписали договор с Нацслужбой и куда направлено наибольшее финансирование от Нацслужбы здоровья, зарплаты врачам существенно не повысились, очень много обращений от граждан о нарушениях порядка подписания деклараций и соблюдения сервисных условий.

“Обращаем внимание местных властей и Киева, и других регионов, на каждое обращение. Местные управленцы и руководители медучреждений могут стать как главным двигателем позитивных сдвигов, так и их тормозом. Сейчас мы видим яркие примеры обоих вариантов”, – говорится в заметке.

По мнению руководителя Минздрава, трансформация только будет набирать обороты.

“В 2019 году все коммунальные учреждения, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры, будут получать оплату за услуги от Нацслужбы здоровья по тарифам. Это означает, что они смогут получить финансирование только после того, как подпишут договор с НСЗУ. Третья волна заключения договоров начнется в конце ноября. Точную дату Нацслужба здоровья объявит в ближайшее время”, – уточнила Супрун.