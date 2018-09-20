На программу “Доступные лекарства” в бюджете-2019 выделили миллиард — Минздрав

В утвержденном правительством бюджете на 2019 год на государственную программу “Доступные лекарства” заложен 1 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

“В планах ведомства – обновление механизмов работы программы. В частности, обязательное введение электронного рецепта и возможность получать рецепты у врачей, частных учреждений”, – подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве заявили, что уже более 6,6 млн украинцев воспользовались программой “Доступные лекарства”.

“Наибольшей популярностью программа пользуется в Днепропетровской области – около 620 тысяч украинцев получили рецепты на “Доступные лекарства”, в Харьковской – более 550 тысяч, во Львовской – более 530 тысяч и в г. Киев – более 420 тысяч пациентов. В этом году спрос на лекарства по программе “Доступные лекарства” вырос на 30%. С начала 2018 года для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты получили лекарства по 12,5 млн рецептов на сумму более 600 млн грн”, – проинформировали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что по программе можно получить 261 лекарственный препарат, из них 59 – полностью безвозмездно. “202 препарата украинцы могут получить в аптеке с незначительной доплатой. В среднем эта доплата составляет около 30% от стоимости препарата”, – отметили в Минздраве.

Как сообщал Укринформ, в 2019 году государственную программу “Доступные лекарства” передадут от Минздрава к Национальной службы здоровья Украины.