В "Укрзализныце" рассказали о планируемых изменениях в маршрутах некоторых поездов

Из-за модернизации железнодорожных путей в Польше поезда из Львова, Киева и Одессы в Перемышль будут курсировать с ограничениями.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО “Укрзализныця”.

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“В связи с проведением модернизации железнодорожной инфраструктуры на территории Республики Польша в период с 12.11.2018 по 16.11.2018 ограничиваются маршруты курсирования ряда поездов”, – отметили в пресс-службе.

В частности, №35/36 Одесса – Перемышль будет курсировать к/со станции Медика с отправлением из Одессы с 11.11.2018 по 16.11.2018, в обратном направлении – со станции Медика с 12.11.2018 по 16.11.2018 будет происходить без изменения расписания движения.

Перевозки пассажиров к/со станции Перемышль будет обеспечиваться польской компанией PKP Intercity автобусами. От поезда №36/33026 отправление автобуса будет происходить с Медики в 9:57, на станцию ​​Перемышль он прибывает в 10:40. В обратном направлении отправление автобуса из Перемышля (поезд №33035/36) будет организовано в 17:32, прибытие в Медики – в 18:15.

Поезда №706/705 Киев, Львов – Перемышль будут прибывать и отправляться со станции Медика, отправлением из Киева, Львова в период с 12.11.2018 по 16.11.2018.

Перевозки пассажиров к/со станции Перемышль будет осуществляться автобусами PKP Intercity: отправление из Медики от поезда №706/33010 будет в 12:37, прибытие в Перемышль – в 13:20, в обратном направлении отправление автобуса из Перемышля (поезд №33043/705 ) в 14:39, прибытие в Медику в 15:22.

Кроме того, поезда №716/715 Киев, Львов – Перемышль будут следовать до станции Львов в период с 12.11.2018 по 16.11.2018, на маршруте Киев – Львов – Киев поезд №716/715 будет курсировать по действующему расписанию.

Также в УЗ сообщили, что работают над изменением графика движения поездов в связи с проведением ремонтных работ на станции “Вакулинцы” Южной железной дороги на 7, 8 и 9 ноября 2018 года. В это время возможна отмена поездов Киев – Харьков категории “Интерсити+” в дневное время.