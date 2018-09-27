Рада утвердила соглашение с ЕИБ по €150 млн для Укрзализныци

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, предусматривающее получение 150 млн евро на модернизацию Укрзализныци.

“За” соответствующий проект на заседании в среду, 3 октября, проголосовали 234 народных депутата.

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Указано, что это соглашение предусматривает получение от ЕИБ денег на строительство вторых путей, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская – Николаев – Колосовка. В частности, речь идет о 20 траншах по 5 млн евро.

Как ожидается, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность направления, обеспечить энергосбережение при перевозках железнодорожным транспортом и уменьшить эксплуатационные расходы.

В Укрзализныце рассчитывают, что реализация проекта также поможет решить проблемы с пропуском грузов в направлении Николаевских портов и позволит повысить скорость грузовых поездов на 20-25%, что приведет к ускорению доставки грузов.

Указанное финансовое соглашение подписали еще 19 декабря 2016 года в Брюсселе. Оно вступит в силу с даты вступления в силу этого закона.