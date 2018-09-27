Bitcoin может заменить две трети национальных фиатных валют

В интервью для CNBC, Дж. Кристофер Джанкарло, глава Комиссии по торговле товарами и фьючерсами (CFTC) и давний сторонник криптовалют, заявил, что он считает, что биткоин и другие криптовалюты – это ни в коем случае не временное явление.

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“Я не уверен, что они когда-либо будут конкурировать с долларом США или другими основными мировыми валютами, но есть очень много стран, где есть огромный спрос на функциональные валюты. В мире 140 стран, каждая из которых имеет собственную валюту. Две трети из этих национальных фиатных валют не стоят бумаги, на которой они напечатаны. Я думаю биткоин может решить эти проблемы.” – заявляет эксперт.