В Испании показали первую в мире пассажирскую капсулу Hyperloop (видео)

В Испании компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), что занимается реализацией проекта сверхскоростной системы поездов, продемонстрировала первую в мире пассажирскую капсулу.

Капсула получила название Quintero One и была построена на мощностях компании Airtificial, которая является партнером компании HyperloopTT. Ее вес составляет 5 тонн, а длина – 32 метра.

Читайте также: Стало известно, где могут проложить первый участок Hyperloop

За одну поездку в капсуле можно перевезти от 28 до 40 пассажиров, а за сутки на одной линии – до 164 тыс.

Капсула готовится к отправке в исследовательский центр компании, который находится в Тулузе. Там должны пройти испытание на специальном треке.