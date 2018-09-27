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В Испании показали первую в мире пассажирскую капсулу Hyperloop (видео)

В Испании показали первую в мире пассажирскую капсулу Hyperloop (видео)

В Испании компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), что занимается реализацией проекта сверхскоростной системы поездов, продемонстрировала первую в мире пассажирскую капсулу.

Капсула получила название Quintero One и была построена на мощностях компании Airtificial, которая является партнером компании HyperloopTT. Ее вес составляет 5 тонн, а длина – 32 метра.

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За одну поездку в капсуле можно перевезти от 28 до 40 пассажиров, а за сутки на одной линии – до 164 тыс.

Капсула готовится к отправке в исследовательский центр компании, который находится в Тулузе. Там должны пройти испытание на специальном треке.

По материалам РБК-Украина
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