Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1 0

Ford, Uber и Lyft будут улучшать транспортную инфраструктуру городов

Ford, Uber и Lyft будут улучшать транспортную инфраструктуру городов

Компании Ford, Uber и Lyft объявили о сотрудничестве в рамках проекта SharedStreets («Общие Дороги») с целью улучшения мобильности в городах.

SharedStreets — анонимный центр обмена данными, собранными поставщиками транспортных услуг, частными компаниями, государственными учреждениями и пр.. Платформа преобразует несовместимые форматы данных о транспортной системе из различных источников в общедоступный глобальный стандарт.

Читайте также: Омелян рассказал, какие проекты в Украине требуют первоочередных инвестиций

SharedStreets предоставляет универсальный язык для цифрового описания каждого аспекта городских улиц. Это помогает госструктурам и частному сектору эффективнее управлять транспортной инфраструктурой с тем, чтобы снизить общую смертность на дорогах и подготовить города к грядущему технологическому прогрессу.

Партнёрство Ford, Uber и Lyft, как ожидается, даст городским властям беспрецедентный доступ к данным о дорожном движении. Это облегчит принятие решений в вопросах планирования и инвестиций по мере того, как в городах будет развиваться каршеринг и автономный транспорт.

Благодаря соглашению компании, сотрудничающие в сфере мобильности, также получат долгожданный общий стандарт для обмена данными между городами, где локальные требования к формату в настоящее время сильно отличаются.

При поддержке Ford будет разработан универсальный стандарт данных для анализа в режиме реального времени спроса на парковочное пространство и его доступность.

Uber впервые в истории предоставит данные о скорости движения транспортных средств в городах по всему миру.

В свою очередь, Lyft будет предоставлять анонимные агрегированные данные о поездках на такси в ведущих городах мира.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018