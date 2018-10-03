Ford, Uber и Lyft будут улучшать транспортную инфраструктуру городов

Компании Ford, Uber и Lyft объявили о сотрудничестве в рамках проекта SharedStreets («Общие Дороги») с целью улучшения мобильности в городах.

SharedStreets — анонимный центр обмена данными, собранными поставщиками транспортных услуг, частными компаниями, государственными учреждениями и пр.. Платформа преобразует несовместимые форматы данных о транспортной системе из различных источников в общедоступный глобальный стандарт.

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SharedStreets предоставляет универсальный язык для цифрового описания каждого аспекта городских улиц. Это помогает госструктурам и частному сектору эффективнее управлять транспортной инфраструктурой с тем, чтобы снизить общую смертность на дорогах и подготовить города к грядущему технологическому прогрессу.

Партнёрство Ford, Uber и Lyft, как ожидается, даст городским властям беспрецедентный доступ к данным о дорожном движении. Это облегчит принятие решений в вопросах планирования и инвестиций по мере того, как в городах будет развиваться каршеринг и автономный транспорт.

Благодаря соглашению компании, сотрудничающие в сфере мобильности, также получат долгожданный общий стандарт для обмена данными между городами, где локальные требования к формату в настоящее время сильно отличаются.

При поддержке Ford будет разработан универсальный стандарт данных для анализа в режиме реального времени спроса на парковочное пространство и его доступность.

Uber впервые в истории предоставит данные о скорости движения транспортных средств в городах по всему миру.

В свою очередь, Lyft будет предоставлять анонимные агрегированные данные о поездках на такси в ведущих городах мира.