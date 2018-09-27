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Lufthansa будет сотрудничать с украинскими онлайн-операторами продажи билетов

Lufthansa будет сотрудничать с украинскими онлайн-операторами продажи билетов

Авиакомпания Lufthansa Group объявила о начале сотрудничества в Украине по программе NDC с тремя онлайн-операторами продаже авиа-, железнодорожных и автобусных электронных билетов – Tickets.UA, Agentskiy и Tickets Consolidator.

Об этом сообщили в пресс-службе Lufthansa Group в Украине.

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“Lufthansa Group анонсирует начало сотрудничества с Tickets.UA, Agentskiy и Tickets Consolidator в рамках программы NDC. Теперь украинские партнеры смогут воспользоваться преимуществами NDC Smart Offer от Lufthansa Group. Технология NDC API позволит партнерам получать доступ к тарифам и выгодным предложениям Lufthansa Group, которые можно забронировать исключительно с помощью NDC Smart Offer”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисы Tickets Travel Network (Tickets.UA), Agentskiy и Tickets Consolidator уже начали использовать NDC API – прямой интерфейс системы бронирования Lufthansa Group.

“Мы получили первых трех важных партнеров в Украине для программы NDC API Lufthansa Group – Tickets.UA, Agentskiy и Tickets Consolidator. Мы хотим, чтобы украинские клиенты и партнеры имели возможность использовать лучшие предложения наших авиалиний”, – прокомментировал событие генеральный директор по продажам Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак.

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По материалам УКРИНФОРМ
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