Киевсовет прописал, как сбалансировать спрос и предложение на рынке труда

Киевский городской совет утвердил Программу занятости населения Киева на 2018-2020 годы.

Соответствующее решение поддержали 66 депутатов Киевсовета.

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Как отметил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, с помощью столичной службы занятости планируется ежегодно трудоустраивать более 10 тысяч безработных.

“Программа призвана урегулировать дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, что сейчас есть в столице”, – сказал он.

По его словам, программой предусмотрено содействие занятости граждан, которые нуждаются в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда.

В частности, в результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня занятости населения в возрасте 15-70 лет до 62,6%;

- снижение уровня безработицы населения в возрасте 15-70 лет, определенного по методологии Международной организации труда, до 6,1%;

- уменьшение средней продолжительности поиска работы безработными до 8 месяцев;

- трудоустройство на новые рабочие места 220 тысяч человек.

Также отмечается, что профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации будут проходить 4,3 тысячи нетрудоустроенных человек.