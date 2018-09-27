Киевсовет прописал, как сбалансировать спрос и предложение на рынке труда

Киевский городской совет утвердил Программу занятости населения Киева на 2018-2020 годы.
Соответствующее решение поддержали 66 депутатов Киевсовета.
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Как отметил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, с помощью столичной службы занятости планируется ежегодно трудоустраивать более 10 тысяч безработных.
“Программа призвана урегулировать дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, что сейчас есть в столице”, – сказал он.
По его словам, программой предусмотрено содействие занятости граждан, которые нуждаются в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда.
В частности, в результате реализации Программы ожидается:
- повышение уровня занятости населения в возрасте 15-70 лет до 62,6%;
- снижение уровня безработицы населения в возрасте 15-70 лет, определенного по методологии Международной организации труда, до 6,1%;
- уменьшение средней продолжительности поиска работы безработными до 8 месяцев;
- трудоустройство на новые рабочие места 220 тысяч человек.
Также отмечается, что профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации будут проходить 4,3 тысячи нетрудоустроенных человек.