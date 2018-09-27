С сегодняшнего дня водители должны включать фары вне населенных пунктов

В Украине с 1 октября, во время движения вне населенных пунктов, необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

Читайте также: Онлайн-сервисом о регистрации авто воспользовались 100 тысяч украинцев – Гройсман

“Вниманию водителей! С 1 октября в движении вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это требование ПДД действует в период с 1 октября по 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток”, – говорится в сообщении.