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С сегодняшнего дня водители должны включать фары вне населенных пунктов

С сегодняшнего дня водители должны включать фары вне населенных пунктов

В Украине с 1 октября, во время движения вне населенных пунктов, необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

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“Вниманию водителей! С 1 октября в движении вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это требование ПДД действует в период с 1 октября по 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток”, – говорится в сообщении.

По материалам УНН
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