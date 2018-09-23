Amazon открыла в Нью-Йорке реальный магазин

Американская компания-гигант в области электронной торговли Amazon открыла реальный магазин, где продаются популярные товары с вебсайта компании.

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Магазин под названием Amazon 4-star открылся в центральной части Нью-Йорка. Здесь продаются товары, получившие от покупателей на вебсайте компании рейтинг в 4 или 5 звезд по используемой Amazon пятибалльной шкале.

Директор магазина сказала, что компания хотела создать реальное пространство и открыть магазин, в котором посетители могли бы легко увидеть, какие товары из наиболее популярных категорий больше всего привлекают покупателей и лучше всего продаются.

Здесь продается около двух тысяч наименований товаров, включая повседневные принадлежности, книги, компьютерное оборудование и игрушки.