Amazon может к 2021 году открыть до 3 тысяч магазинов без кассиров

Американская компания Amazon может к 2021 году открыть до 3 тыс. автоматизированных универсамов без кассиров и продавцов.

Компания уже рассматривает соответствующий план развития.

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В магазинах использованы те же технологии, что и в беспилотных автомобилях. Для входа в супермаркет покупатель должен установить бесплатное приложение и приложить его к считывающему устройству. После этого покупатель может взять все необходимые продукты и покинуть помещение: сумма покупок автоматически спишется со счета пользователя.

Первый такой магазин был открыт в Сиэтле в январе 2018 года. Позднее там появились еще два, один был открыт в Чикаго.