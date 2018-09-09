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В Сиэтле открылся третий магазин Amazon Go

В Сиэтле открылся третий магазин Amazon Go

Американский онлайн-гигант Amazon открыл уже третий по счету магазин без касс Amazon Go в Сиэтле.

Ранее сообщалось о планах ритейлера открыть магазины нового формата в других городах, таких как Сан-Франциско и Чикаго, но Amazon пока открывает их в Сиэтле.

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Открывшийся магазин является самым большим по сравнению с двумя первыми. Его площадь составляет около 195 кв.м, при этом первый Amazon Go имел площадь 167 кв.м, а второй всего 134 кв.м. Amazon все еще экспериментирует с форматом и новой моделью бизнеса.

Концепция магазина Amazon Go предполагает отсутствие касс, необходимости сканирования товаров и наличной оплаты покупок. Все эти процессы автоматизированы с помощью систем компьютерного зрения, мобильного приложения и безналичного расчета.

Все что нужно клиенту — скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Далее на входе в магазин нужно отсканировать QR-код из приложения, чтобы магазин мог идентифицировать клиента. Затем покупатель просто берет с полок нужные ему продукты и выходит из магазина, а Amazon Go сам автоматически спишет со счета клиента оплату за покупки.

По материалам internetua.com
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