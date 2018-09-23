"Укрзализныця" запустила поезд "четырех столиц"

Сегодня, 28 сентября, в первый рейс отправится пассажирский поезд “четырех столиц” по маршруту Киев—Минск—Вильнюс—Рига.

Как пишет “Дело”, пока ажиотажа вокруг нового экспресса нет: по состоянию на 27 сентября в продаже есть еще 158 билетов в купейные вагоны.

Решение о введении поезда было принято в результате анализа рынка услуг пассажирских перевозок конкурирующими видами транспорта, а именно — автоперевозчиками.

“Поездка на поезде имеет свои преимущества перед автотранспортом. Это и комфортное размещение в вагонах типа купейных и СВ, и бесплатные перевозки ручной клади массой до 36 кг, перевозка домашних животных (например, собак маленьких пород без нужды выкупа всех мест в купе) и быстрое пересечение государственных границ маршрута без долговременного ожидания в очередях на пунктах пропуска”, — сообщали ранее в УЗ.

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Курсировать поезд начнет сегодня и до ввода нового графика движения поездов 2018/2019 гг. (9 декабря этого года) будет курсировать раз в неделю.

Новый поезд № 32/31 Киев—Минск—Вильнюс—Рига отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:07 и прибывать в Ригу на следующий день в 09:05.

Обратно он будет отправляться в 11:10 и прибывать в столицу Украины в 6:42.

При курсировании в направлении Риги поезд будет делать остановки в 23:35 в Минске и в 00:25 в Вильнюсе. При курсировании в направлении Киева — в 15:48 в Вильнюсе и в 20:17 в Минске.

Кроме того, поезд будет делать остановки на станциях Словечно (Беларусь), Калинковичи (Беларусь), Жлобин (Беларусь), Молодечно (Беларусь), Сморгонь (Беларусь), Гудогай (Беларусь), Кяна (Литва), Шяуляй (Литва) и Елгава (Латвия).

В составе поезда будет курсировать 10 вагонов, из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В 6-м вагоне купе будут разделены на мужские и женские.

Стоимость проезда в поезде № 32/31 Киев—Минск—Вильнюс—Рига из Киева в Ригу по состоянию на 29.08.2018 составляет в вагоне купе 2219,11 грн., в вагоне СВ — 4428,17 грн.

Из Киева в Вильнюс стоимость билета в вагоне купе — 1640,62 грн., в вагоне СВ — 3271,78 грн.

Из Киева в Минск стоимость билета в вагоне купе — 1853,98 грн., в вагоне СВ — 3574,69 грн.

“Стоимость проезда указана с учетом стоимости постельных принадлежностей (для купейного вагона 30 грн, для вагона СВ 40 грн) и комиссионного сбора — 20 грн”, — напомнили в “Укрзализныце”.