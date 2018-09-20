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Укрзализныця представила новый логотип

Укрзализныця представила новый логотип

28 сентября «Укрзализныця» провела масштабное мероприятие, на котором представила обновленный стиль. Чтобы удивить зрителей, на центральный вокзал подали сразу два поезда в новой ливрее – пассажирский и товарняк.

Главное изменение коснулось логотипа. Аббревиатура «УЗ», как и прежде, доминирует в логотипе. Но дизайнеры решили приземлить ее – избавили от устаревших крыльев, превратив при помощи двух полос в силуэт поезда.

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Кроме того, киевское агентство подготовило для компании полноценный бренд-бук – прорисовали для компании не только вид вагонов, но и массу всяких мелочей: сахарные стикеры, рекламные постеры, буклеты и даже постельное белье. Причем, как уверяют в «Укрзализныце» – совершенно бесплатно. Не намерена компания тратить деньги и на перекраску старых вагонов.

Презентацию нового бренда приурочили к старту другого громкого проекта УЗ – поезду 4-х столиц «Киев-Минск-Вильнюс-Рига», который сегодня должен отправиться в первый рейс.

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По материалам УБР
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