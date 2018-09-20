На вокзале в Киеве установят таможенный пункт для поезда "четырех столиц"

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве установят пункт таможенного контроля, который будут проходить пассажиры поезда “четырех столиц”.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО “Укрзализныця”.

Читайте также: В Укрзализныце рассказали о выгоде от запуска поезда четырех столиц

Первый рейс данного поезда № 31/32 запланирован на 28 сентября. Отправляться из Киева поезд будет в 14:07, а прибывать в Ригу – в 09:05, обратно из Риги – в 11:10, а в Киеве он будет утром в 06:42.

На вокзале в Киеве в данное время проводят обустройство спецпункта для таможенного контроля, а также “красного” и “зеленого” коридоров, где будут проходить пассажиры.

Поезд будет проезжать такие столицы, как Киев, Минск, Вильнюс и Рига.

Сейчас выход на первый путь вокзала обустроен специальным пунктом для таможенников. Пограничный контроль будет осуществляться во время движения поезда.