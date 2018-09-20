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Шаги для интеграции гривны в мировую финансовую систему - эксперт

Шаги для интеграции гривны в мировую финансовую систему - эксперт

О развитии валютного рынка в Украине, о том, как интегрировать гривну в мировую финансовую систему, рассказал во время Первого валютного форума, который проходил в Киеве 26 сентября, советник Центра экономической стратегии, экс-банкир JP Morgan, Deutsche Bank Роман Сульжик.

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Как сообщил эксперт, для того чтобы интегрировать гривну в мировую финансовою систему, нужно прежде всего расширить возможности для локальных игроков, увеличить открытые лимиты для банков.

Также нужно дать возможность юридическим лицам свободно конвертировать остатки на своих счетах. А иностранцам свободно покупать любые ценные бумаги, деноминированные в гривне.

“Если НБУ будет проводить свои валютные интервенции эксклюзивно через ЦК, иностранцы, работающие на рынке гривны, будут крайне замотивированы подключиться к нему и открыть на него лимиты”, – указывает Роман Сульжик.

Одним из основных барьеров на пути инвестиций в страну эксперт назвал отсутствие возможности хеджировать валютные риски и свободно распоряжаться капиталом.

По материалам Finance.UA
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