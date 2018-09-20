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Закон "О валюте" не предусматривает отдельной лицензии на валютные операции для банков - НБУ

Закон "О валюте" не предусматривает отдельной лицензии на валютные операции для банков - НБУ

С новым Законом “О валюте” банки смогут осуществлять валютные операции на основании банковской лицензии, без отдельной лицензии на валютные операции.

Об этом на Первом украинском валютном форуме портала Finance.ua рассказал Сергей Савчук, заместитель директора департамента – начальник управления лицензирования юридических лиц и регистрации платежных систем НБУ.

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По его словам, операции с ценными бумагами профессиональных участников фондового рынка не будут требовать получения лицензий на валютные операции.

Но для небанковских финансовых учреждений изменен перечень лицензионных операций при:

  • расчетах по договорам страхования жизни;
  • факторинге;
  • торговле валютным ценностями в наличной форме;
  • переводе средств.

Кроме этого Нацбанк разрабатывает лицензионные условия для урегулирования лицензирования деятельности операторов почтовой связи.

По материалам Finance.UA
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