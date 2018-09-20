Подсчитано, сколько денег украинские заробитчане отправляют из Польши в Украину

Только в четвертом квартале 2017 года иностранцы, работающие в Польше, перевели на родину 3,4 млрд злотых (800 млн евро). Это на миллиард больше, чем за тот же период 2016 года. За весь 2017 год иностранцы перевели 13 млрд злотых за границу, что на 50% больше, чем в 2016 году.

Читайте также: Закон «О валюте». Основные изменения с февраля

Преобладали переводы в Украину. В последнем квартале прошлого года они составили 3,1 млрд злотых. Это 90,5% всех средств, переведенных за границу в Польше.

Такие данные озвучил Владислав Кравец, председатель правления ПАО «РВС Банк» на Первом валютном форуме.

В течение 2017 года украинские работники в Польше перечислили 11,7 млрд злотых на родину (более 2,7 млрд евро). В 2016 году переведено 7,8 млрд злотых (1,8 млрд евро).

Средняя сумма переводов из Польши в Украину – 1,3 тыс. 1 чел. за мес. В 2017 году из Польши в Украину отправлено 9 млрд долларов.

Отметим, что более трех четвертей украинских работников в Польше выполняет работу, связанную с физическим трудом. Только 1% украинцев в Польше работают на руководящих должностях.

Если вы не желаете уезжать в Польшу, а хотите зарабатывать в Украине – не проходите мимо специальной программы Бонус к депозиту от Finance.ua.