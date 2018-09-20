Закон «О валюте»: основные изменения с февраля

Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари во время Первого валютного форума рассказал порталу Finance.ua, что изменится в Украине, когда введут в действие ЗУ «О валюте и валютных операциях» 7 февраля 2019 года:

1. Увеличится предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам – до 365 дней. Сейчас 180 дней

2. Отмена валютного надзора для экспортно-импортных операций до 150 тыс. грн (300 тыс. при изменении законодательства).

3. Отмена индивидуальных лицензий – замена системой э-лимитов.

4. Отмена санкций в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.

5. Открытие счетов юридическими лицами – нерезидентами в уполномоченных банках и юридическими лицами – резидентами за пределами Украины с предоставлением информации по таким счетам резидентов (в процессе обсуждения с ГФС).

6. Уведомительный характер предоставления информации относительно внешних заимствований.

7. Online покупка иностранной валюты физическими лицами.

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