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За что НБУ штрафует банки (инфографика)

За что НБУ штрафует банки (инфографика)

В среднем за 2 года – 95% штрафов банков были за «черные операции» (обналичивание денег или вывод капитала с помощью компаний-транзитеров).

Об этом сообщил Виталий Черняк, заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ во время Первого валютного форума, который проходит сегодня в Киеве.

Так, в 2017 году штрафы за РЕР (случаи, в которых банки не провели надлежащего мониторинга операций публичных деятелей и связанных с ними лиц – ред.) составляют 3,1 млн грн.

Штрафы за схемы составляют 64,2 млн, и штрафы за прочее 0,35 млн грн.

В 2018 году штраф за непредоставление информации – 0,7 млн грн, штрафы за РЕР 0,4 млн грн, штрафы за прочее 0,1 млн грн.

По материалам Finance.UA
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