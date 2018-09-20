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Укравтодор обвинили в краже 30 млн грн

Укравтодор обвинили в краже 30 млн грн

Служба безопасности Украины раскрыла факт присвоения государственных денег чиновниками Укравтодора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 25 сентября.

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Один из руководителей агентства якобы содействовал подконтрольному частному предприятию в победе во время публичных закупок по разработке проектной документации. Следствие это проверяет.

Предварительно установлено, что благодаря такой помощи, коммерсанты в 2017-2018 годах победили на открытых торгах на сумму более 30 млн грн.

Известно, что подозреваемый чиновник перед назначением на должность в Укравтодоре входил в топ-менеджмент этого частного предприятия.

По материалам Корреспондент.net
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