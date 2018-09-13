В "Укравтодоре" рассказали, какие дороги отремонтируют в 2019 году

В следующем году в Украине начнут масштабный ремонт автодороги “Киев – Одесса” и отремонтируют еще ряд магистралей.

Об этом на заседании правительства сказал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак.

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“В 2019 планируем ремонт на следующих магистралях М-03 (Киев – Должанское – ред), М-04 (Знаменка – Луганск – ред.), М-05, начинаем масштабный ремонт трассы Киев – Одесса, М-09 (Львов – Рава-Русская – ред.), М-12 (Стрый – Знаменка – ред), М-14 (Одесса – Новоазовск – ред), М-19 (Доманово – Порубное – ред.) и М-21 (Выступовичи – Могилев-Подольский – ред.). А также Н-01, Н-03, Н-08, Н-11, Н-14 (в Николаевской области), Н-26”, – сообщил Новак.

Он добавил, что “Укравтодор” в этом году уже объявил 27 тендеров на сумму 26,5 млрд грн на ремонт и строительство дорог в 2019 году.

“Мы впервые начали планировать тендеры наперед. В 2018 году мы объявили 27 тендеров на сумму 26,5 млрд грн на 2019 год”, – сказал он.

Также Новак отметил, что еще три года назад на украинском рынке работали 10 компаний, а сегодня – более 40.