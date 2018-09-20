Создатели Instagram уходят из компании

Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер подали в отставку и планируют уйти из компании в ближайшие недели.

Об этом сообщает газета The New York Times.

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Информацию об уходе подтвердил и сам господин Систром, заявление которого опубликовано на сайте Instagram. «Майк и я благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет, проведенных с командой Facebook (ей принадлежит Instagram.— ред.). Мы готовы двигаться дальше»,— заявил сооснователь соцсети.

Кевин Систром занимал пост главного исполнительного директора Instagram, Майк Кригер отвечал за решение технических вопросов. Они познакомились в 2010 году и в октябре того же года запустили Instagram. Сейчас число пользователей соцсети превышает 1 млрд человек.

Как пишет NYT, господа Систром и Кригер уведомили руководство о своем решении покинуть компанию накануне, 24 сентября.

По информации Bloomberg, причиной для увольнения стали их растущие разногласия с гендиректором Facebook Марком Цукербергом насчет развития приложения. Чем они займутся после ухода из компании, пока не известно.