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Бразилия расследует отказ банков обслуживать крипто-компании

Бразилия расследует отказ банков обслуживать крипто-компании

Антимонопольный контроль Бразилии расследует вопрос о том, намеренно ли крупные банки в стране закрывают доступ к счетам компаниям и частным лицам, работающим с криптовалютой.

Административный совет по экономической защите (CADE), официальное крыло бразильского правительства, объявило, что расследует деятельность Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itau Unibanco Holding, Banco Santander Brasil, Banco Inter и Sicredi. Эти банки якобы закрыли счета, принадлежащие криптовалютным трейдерам и брокерским компаниям, работающим с криптовалютой.

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Расследование началось через несколько месяцев после того, как бразильская ассоциация криптовалюты и блокчейна призвала к такому изучению банковской деятельности, при этом группа заявила, что банки «злоупотребляют своей властью, отказывая в услугах крипто-компаниям».

“Фактически, основные банки налагают ограничения или даже запрещают доступ к финансовой системе, не желая выступать посредниками в работе с криптовалютами”, – говорится в отчете.

Банки, в свою очередь, отказываются от претензий, вместо этого утверждая, что учетные записи были закрыты «из-за отсутствия некоторых данных клиентов».

Согласно бразильскому законодательству существует ряд необходимых данных для целей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По материалам Cryptellect
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