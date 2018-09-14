ЦБ Мексики ввел строгие правила для криптобирж

В соответствии с циркуляром от 10 сентября, опубликованным в официальной ежедневной газете мексиканского правительства Diario Oficial de la Federacion, все криптобиржи и банки, предоставляющие услуги, связанные с криптовалютой в Мексике, теперь должны будут получить разрешение от Банка Мексики (Banxico).

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В письме, озаглавленном «Общие положения об операциях, связанных с электронными платежными средствами», говорится, что Banxico несет ответственность за выдачу разрешений на деятельность, связанную с криптовалютой.

Чтобы получить разрешение, компания, занимающаяся цифровыми валютами, должна представить подробный бизнес-план в комплекте с описанием своих операций, комиссиями, которые они планируют взимать, и механизмом, который она будет использовать для проверки личности клиента.

Кроме того, банкам не разрешается разрешать пользователям работать с криптовалютами в день создания учетной записи.

Финансовые компании также обязаны идентифицировать всех клиентов, вовлеченных в торговлю криптовалютами.

Кроме того, любые криптоактивы, приобретенные людьми, должны пройти дополнительные проверки валидации. Как сообщает Banxico: «Эти меры помогут предотвратить отмывание денег и незаконную деятельность».