В Украине зарегистрировали законопроект о налогах на криптовалюты

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о налогообложении операций с виртуальными активами – криптовалютами и токенами.

Соответствующий законопроект №9083 зарегистрирован в парламенте 14 сентября 2018 года. Инициаторами стали 23 народных депутата.

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Согласно пояснительной записке к документу, прибыль (доходы) физических лиц от операций с виртуальными активами предлагается облагать по ставке 5%.

При этом, прибыль предприятий от операций с виртуальными активами с 1 января 2024 облагаться налогом по базовой ставке – 18%.

Однако, в течение периода становления правового регулирования рынка виртуальных активов, авторы законопроекта считают необходимым временно, до 31 декабря 2024, установить ставку налога на прибыль предприятий для такого вида прибыли также на уровне 5%.

Исключение составляет прибыль от операций с токенами-активами, удостоверяющими права на товары, к прибыли от операций с которыми применяется ставка налога другая, чем к прибыли от операций с виртуальными активами.

Целью законопроекта авторы указали выведение из теневого рынка крупного объема операций; пополнение государственного бюджета Украины за счет привлечения к налогообложению кардинально нового вида доходов физических и юридических лиц – доходов от операций с виртуальными активами; стимулирование развития рынка виртуальных активов в Украине.

По подсчетам авторов документа, введение в правовое поле операций с виртуальными активами позволит в 2019-2024 годах дополнительно привлекать в бюджет не менее 1,27 млрд грн ежегодно.