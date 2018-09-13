Рейтинг известности криптовалют (инфографика)

Сегодня уже трудно найти человека, который бы не слышал о биткоине. Иногда кажется даже, что таких людей больше, чем тех, кто знает значение слова “криптовалюта”.

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Новый опрос YouGov задался целью составить своеобразный рейтинг известности криптовалют. Выяснилось, что о биткоине слышали практически все американцы (71% опрошенных). Второе место занимает Ethereum, о ктором слышало всего 13%. Такой колоссальный разрыв почти в 60% говорит о том, что на самом деле, большинство американцев все еще достаточно смутно представляют себе мир криптовалют.

Топ 5 “известных” криптовалют (данные по США):

71% биткоин,

13% Ethereum,

11% Litecoin,

10% Dash,

7% XRP .

Результаты с разбивкой по полу показывают, что мужчины более осведомлены в области криптовалют, чем женщины.