Разработали новое поколение ASIC-ов для майнинга биткоинов

Компания Bitfury Group заявила, что разработала новый, более эффективный чип для майнинга биткоина.

В частности, в своем блоге компания заявила, что Bitfury Clarke (ASIC) «обеспечивает максимальную производительность среди чипов для майнинга биткоинов и не имеет себе равных по эффективности».

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Новый чип предназначен для работы с алгоритмом SHA256, энергоэффективность равна 55 мВт на гигахеш, а хешрейт доходит до 120 гигахешей в секунду.

В своем заявлении генеральный директор Валерий Вавилов сказал, что при разработке этого ASIC-а компания учитывала все факторы влияющие на его работу и эффективность: эффективность чипов, оптимальное распределение мощности, дизайн охлаждения и т.д.

“Мы думаем, что такой подход гарантирует создание наиболее оптимального оборудования для наших клиентов, независимо от размера ASIC-а.” – добавил он.

Новый ASIC может быстро переключаться между задачами, один буфер задач может заниматься расчетами SHA256, в то время как другой может обрабатывать другие задачи.