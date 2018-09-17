В НКЦБФР предложили, как смогут регулировать криптовалюту в Украине

На рынке криптовалют регулятором может быть НКЦБФР, но это не «единственный вариант».

Об этом завил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Максим Либанов на Украинском финансовом форуме, организованном ICU.

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«Какие операции с криптовалютами должны регулироваться? И очевидно, что тут есть два вида операций, которые подпадают под регулирование. Это вопросы финансового мониторинга – IML, и тут в принципе ответ очевиден, поскольку у нас есть Госфинмониторинг, отвечает за осуществление политики в этой сфере. Вопрос налогообложения также присутствует, но тут все понятно – Минфин формирует политику налогообложения», – заявил Максим Либанов.

Госфинмониторинг должен регулировать порядок осуществления финансового мониторинга и контроля за выполнением субъектами первичного финмониторинга (криптобиржами).

Минфин (ГФС) должен обеспечить процесс декларирования и уплаты налогов с полученного дохода от операций с криптовалютами.

Роль НКЦБФР может состоять в регулировании порядка осуществления операций с криптовалютами и лицензировании криптобирж и криптообменников.

«Регулироваться должны только те операции, которые предполагают конвертацию криптоактивов в фиатные деньги, и наоборот», – заявил он.

И в этих точках должен проходить финансовый мониторинг и налогообложение.