Крупнейшая криптобиржа мира запустит обменник

Крупнейшая глобальная криптобиржа Binance завтра, 18 сентября, начнет закрытое бета-тестирование крипто-фиатного обменника в Сингапуре. Изначально участвовать в тестировании можно будет только по приглашению.

Об этом сообщил сооснователь и CEO Binance Чанпен Чжао.

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Впервые о планах запустить фиатный обменник Чанпен Чжао заявил на недавнем блокчейн-ивенте.

Пока о нем мало что известно, но, скорее всего, сингапурский крипто-фиатный обменник будет поддерживать местный сингапурский доллар.