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Что "кормит" украинскую экономику: эксперт назвал источники доходов

Что "кормит" украинскую экономику: эксперт назвал источники доходов

К концу 2018 года в Украине ожидается рост ВВП на уровне 3,5 %, которого страна достигнет благодаря экспортерам, в частности аграриям.

Такой прогноз озвучил экономический эксперт Тарас Загородний, пишет Сегодня.

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По его мнению, несмотря на войну, которая тормозит развитие, в стране складывается довольно неплохая экономическая ситуация.

“По второму кварталу экономика выросла на 3,8 %. В четвертом квартале традиционно наблюдался бурный рост – потому что и урожай собрали, и экспорт [принес доходы]. При таком раскладе можем выйти и на 3,5 % роста экономики по этому году. Это говорит о том, что не так все печально”, – говорит Загородний.

Как считает экономист, в Украине есть надежный драйвер роста экономики.

“У нас большой дефицит торгового баланса, приблизительно 10 миллиардов в год, но он покрывается за счет трансферов наших “заробитчан”. Баланс торговый негативный, а платежный баланс, приток валюты в страну, позитивный. Он покрывает этот дефицит и создает дополнительный драйвер роста экономики”, – суммирует эксперт.

По материалам Сегодня
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