Peugeot представила концепт электрокара в ретростиле (авто)

Компания Peugeot показала концептуальный электрокар e-Legend в стиле модели 504 60-х годов прошлого века.

Как рассказали на презентации, “концепт смотрит в прошлое, чтобы увидеть будущее Peugeot”.

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В конце 1960-х годов компания Peugeot объединилась с ателье Pininfarina, чтобы спроектировать прекрасное купе 504, и теперь Peugeot готов представить современный эквивалент этого автомобиля в виде электрокара e-Legend.

Концепт полностью электрический и использует усовершенствованную автономную систему вождения.

Peugeot e-Legend приводится в движение двумя электрическими моторами: на передней и задней оси автомобиля. Купе способно ускоряться с места до сотни менее чем за четыре секунды, а его максимальная скорость составляет 220 км в час.

Литий-ионная батарея емкостью 100 кВт/ч обещает пробег на одной зарядке до 595 км. Подключив автомобиль к скоростной зарядке, за 25 минут можно получить 500 километров пробега.

Интересно, что в салоне концепт-кара разместили сразу 16 дисплеев. Помимо приборной панели (три дисплея) и центрального экрана, это, к примеру, 29-дюймовые экраны в дверях, 12-дюймовые в солнцезащитных козырьках и шестидюймовый на центральном подлокотнике. В машине установлен персональный интеллектуальный голосовой помощник от компании SoundHound, который понимает 17 языков, а отвечает синтезированным голосом шеф-дизайнера Peugeot Жиля Видаля.