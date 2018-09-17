Aston Martin анонсировал новый суперкар в 2021 году

Автопроизводитель Aston Martin подтвердил разработку гибридного суперкара с названием “003”.
Об этом сообщает Bloomberg.
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“Aston Martin подтвердил планы относительно разработки гибридного суперкара с названием “003”, – говорится в сообщении.
Представители компании отказались назвать предполагаемую мощность нового автомобиля, в том числе его максимальную скорость, и будет ли гибридный двигатель работать через электрический привод Aston бренда Lagonda. В эскизе также указано предварительное оформление корпуса, который будет слегка квадратный по краям и округленный посередине.
Модель типа “003” появится на рынке в конце 2021 года.