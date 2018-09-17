Документы для водителей предлагают сделать электронными

Новый законопроект был зарегистрирован на сайте парламента Украины, и он предлагает избавить водителей от необходимости носить с собой водительское удостоверение, страховку и регистрационные документы на транспортное средство. Однако для выезда за границу необходимо будет все же брать с собой оригиналы.

Документ под номером №9105 “Об упрощении управлением транспортными средствами” предлагает разрешить водителям не возить с собой документы на автомобиль и права, а патрульная полиция сможет проверять информацию о владельце, удостоверении, неоплаченных штрафах, административных взысканиях при помощи мобильного компьютера по фамилии и дате рождения водителя.

Читайте также: В Раде одобрили повышение штрафа за ремень безопасности

В случае отказа водителя назвать свои данные, его личность будет устанавливаться в патрульном отделении.

В законопроекте авторы предлагают заменить требование относительно предъявления документов водителем на формулировку в виде: “четко и понятно назвать полицейскому свое имя, фамилию и отчество, полную дату рождения, номер сертификата обязательного страхования владельцев ТС”. Несоблюдение требования патрульного повлечет за собой штраф в размере 425 грн.

Предложение не будет касаться водителей военных транспортных средств, иностранцев и лиц без гражданства. Им необходимо будет иметь оригинальные удостоверения и документы.