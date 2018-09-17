Пекин на первом месте среди городов мира по числу ИИ-компаний

Китай на втором месте в мире по числу компаний, работающих в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Такие данные на международной конференции World Artificial Intelligence Conference, прошедшей в Шанхае 17 сентября 2018 года, озвучил Лиу Дуо (Liu Duo), глава Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (China Academy of Information and Communications Technology).

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“Количество ИИ-компаний в КНР продолжает увеличиваться, и теперь Китай на втором месте в мире”, – сообщил специалист.

С 2015 года число патентных заявок в ИИ-сфере, зарегистрированных китайскими компаниями, стремительно растет на фоне активизации инвестиций в ИИ-технологии и ускорения их разработок, в особенности в области аудио и видео.

Согласно отчету, подготовленному Китайским институтом политики в области науки и технологий при университете Цинхуа (Tsinghua University), на территории материкового Китая насчитывается около 1011 ИИ-компаний, что составляет 20,53% от их общемирового числа.

По количеству ИИ-фирм КНР уступает только США, где насчитывается свыше 2 тысяч таких компаний. Также исследование показало, что в пятерку лидеров входят Великобритания, Канада и Индия.

Хотя США вдвое опережает Китай по числу ИИ-компаний, анализ с разбивкой по городам показал, что больше всего фирм, работающих над искусственным интеллектом, расположено в китайской столице Пекине – 395.

Также в тройку лидеров вошли американский Сан-Франциско и британский Лондон с результатами 287 и 274 ИИ-компании соответственно. Шанхай, Шэньчжэнь и Ханчжоу попали в первую двадцатку городов с наибольшим числом ИИ-компаний.

Также выяснилось, что объем китайского рынка ИИ-технологий в 2017 году вырос на 37% и составил в 23,74 млрд юаней (3,46 млрд долларов США). Самым крупным направлением было компьютерное зрение и связанные с ним технологии, такие как распознавание изображений и видео. Выручка в этом сегменте в минувшем году составила 82,8 млрд юаней, что составляет почти 35% от суммарного оборота китайской ИИ-отрасли.