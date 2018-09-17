Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" выросла на 955 млн гривен

Задолженность контрагентов, которые получают газ от “Нафтогаза” на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 49,4 млрд гривен, то есть выросла на 955 млн гривен, или на 2% за неделю.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

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Отмечается, что в течение недели предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) уменьшили долг на 29 млн гривен (0,8%). Производители тепла увеличили долг на 110 млн гривен (0,4%), региональные газосбытовые предприятия – на 875 млн гривен (4,4%).

По состоянию на 18 сентября 2018 года, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 28,9 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 80 млн гривен (0,3%).

Задолженность в региональных газосбытовых предприятиях увеличилась за неделю на 875 млн гривен (4,4%) и сейчас составляет около 20,5 млрд гривен.

Кроме того, задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд гривен.

В то же время задолженность ПАО “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 10 млн грн (0,3%). Суммарная задолженность предприятия составляет около 3,6 млрд гривен.

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 25,5 млрд гривен, из них за 2018 год – 9,3 млрд гривен. За прошедшую неделю задолженность увеличилась на 110 млн грн (0,4%).

“Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накопленная у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (5,5 млрд грн), Днепропетровской (4,3 млрд грн), Харьковской (1,8 млрд грн), Луганской (1,6 млрд грн), Одесской (1,2 млрд грн) областей и г. Киева (3,1 млрд грн)”, – добавили в пресс-службе.

Также наибольшая просроченная задолженность за использованный природный газ за 2018 год в этой категории накопленная у предприятий ТКЭ и ТЭЦ г. Киева (2 578 млн грн), Днепропетровской (718 млн грн), Харьковской (695 млн грн), Львовской (662 млн грн), Запорожской (558 млн грн) и Донецкой (435 млн грн) областей.

Среди предприятий-производителей электроэнергии (ТЭЦ) за неделю задолженность уменьшилась на 29 млн гривен (0,8%) и составляет около 3 437 млн гривен.

Из 23 предприятий ТЭЦ и 5 генерирующих компаний имеет значительную задолженность 18 потребителей из Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Львовской, Полтавской, Николаевской, Одесской областей, АР Крым, г. Севастополя, н. Киева.

Среди региональных газоснабжающих предприятий суммарная задолженность за природный газ составляет около 20,5 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность по этой категории предприятий-должников увеличилось на 875 млн грн (4,4%).

Наибольшую просроченную задолженность имеют 6 потребителей, а именно: ООО “Харьковгаз Сбыт” (2 393 млн грн), ООО “Киевоблгаз Сбыт” (1 968 млн грн), ООО “Днепропетровскгаз Сбыт” (1 889 млн грн), ООО “Одессагаз-Поставка” (1 854 млн грн), ПАО “Донецкоблгаз” (1 660 млн грн) и ООО “Львовгаз Сбыт” (1 424 млн грн).

Прямые промышленные потребители за неделю задолженность не сократили – она составляет 2 803 млн гривен. Из около 380 промышленных предприятий значительную задолженность имеют 13 потребителей. Из них наибольшая суммарная задолженность остается у следующих предприятий: Одесский припортовый завод (1 518 млн грн), ПАО Лисичанский стеклозавод “Пролетарий” (833 млн грн), ПАО “Алчевский металлургический комбинат” (186 млн грн) и ПАО “Энергомашспецсталь” (174 млн грн).