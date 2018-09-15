"Нафтогаз" и МГУ определили шаги для проведения анбандлинга до 1 января 2020 года

“Нафтогаз” и МГУ представили Дорожную карту отделения оператора ГТС до 1 января 2020 года.

Об этом сообщает “Нафтогаз”.

Читайте также: Газсбыты завышают показатели потребления газа населением в 2 раза — Нафтогаз

“Сегодня наблюдательные советы „Нафтогаза Украины“ и „Магистральных газопроводов Украины“ (МГУ) провели встречу с заинтересованными сторонами для презентации Дорожной карты процесса отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине”, — говорится в сообщении.

По словам главы “Нафтогаза” Андрея Коболева, обе компании решительно настроены сделать все правильно.

“Я считаю, что этот процесс будет завершен, когда мы привлечем квалифицированного международного партнера. Такое партнерство предоставит Украине возможность сохранить транзит российского газа и создать прозрачный и конкурентный рынок”, — подчеркнул он.