Газсбыты завышают показатели потребления газа населением в 2 раза — Нафтогаз

Компании, занимающиеся сбытом газа бытовым потребителям, вдвое завышают показатели потребления газа для того, чтобы перепродавать его по более высоким ценам промышленным потребителям.

Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

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«Когда газсбыт выставляет счет, который оплачивает государство, то показатели потребления завышены вдвое», — сообщил Коболев.

По данным главы Нафтогаза, из 11 миллиардов кубометров, которые компания поставляет бытовым потребителям, по факту население использует только 6 миллиардов кубометров. Таким образом, уравнивание цен для промышленности и населения позволит Украине сэкономить около 1 миллиарда долларов на закупки газа в год.