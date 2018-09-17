Потери отдельных водоканалов из-за изношенности сетей достигают 45%

В связи с изношенностью сетей водоснабжения потери отдельных водоканалов достигают 45%.

Об этом во время пресс-конференции сообщил член НКРЭКУ Евгений Маглеванный.

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По его словам, изношенность сетей и оборудования предприятий водопроводного и канализационного хозяйства довольно значительная. Много сетей уже отработали не один нормативный срок.

“Средств, которые предприятия выделяют на восстановление базы, не хватает даже на то, чтобы покрыть физический износ этих сетей… Из-за этого потери воды у нас достигают до 40-45% в сетях отдельных предприятий”, – сообщил он.

При этом, как отметил Маглеванный, норматив таких потерь составляет 30%, что тоже, по его словам, является завышенным показателем. Он добавил, что одним из путей для решения проблемы потерь воды в сетях может стать применение стимулирующего тарифообразования на водоснабжение и водоотведение.

“И, на наш взгляд, нужно менять именно экономический подход и экономическую парадигму и, пожалуй, наиболее оптимальным будет применение стимулирующего тарифообразования в водоснабжении. Этот метод был применен за рубежом и имел хорошие последствия с точки зрения обновления основных фондов и с точки зрения перспективы удешевления тарифов”, – добавил член Нацкомиссии.