Ирландия взыскала с Apple более 14 млрд евро недоплаченных налогов

Европейская комиссия намерена отозвать судебные иски против Ирландии после того, как Дублин взыскал 14,3 млрд евро недоплаченных налогов и процентов с американского технического гиганта Apple.

Об этом во вторник, 18 сентября, сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в своем Twitter.

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“Сегодня министр финансов Ирландии Паскаль Донохью подтвердил полное возмещение 14 млрд евро незаконной помощи компании Apple (неуплаченные налоги). Хорошо. Таким образом, мы можем закрыть судебный иск о возмещении”, – написала Вестагер в микроблоге.

Как сообщается, правительство Ирландии взыскал с Apple 13,1 млрд евро в качестве недоплаченных налогов и 1,2 млрд евро в качестве процентов.

Перечисленные средства хранятся на специальном счете в Ирландии. Эти средства будут там находиться, пока не закончится период рассмотрения апелляций со стороны Apple и ирландской власти на решение Еврокомиссии.