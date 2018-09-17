В Украине у 80% безработных высшее образование

В Украине 80% безработных людей имеют высшее образование.

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич.

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Она отметила, что такие данные говорят о диспропорции по подготовке кадров в профессиональном и высшем образовании, а с другой – свидетельствует о ненадлежащем уровне подготовки как в профессиональных заведениях, так и в высших.

Она привела пример, что в Европе 40% выпускников учатся в учреждениях профессионального образования, а в Чехии, Австрии, Хорватии и Финляндии этот показатель достигает 70%.

Причиной таких данных в Украине она назвала то, что у нас старое оборудование в учебных заведениях, установленное еще в советские времена, на котором невозможно подготовить хорошего профессионала.

“Система настолько велика, что мы не можем справиться сами. Нужно привлекать работодателей», – заявила Гриневич.