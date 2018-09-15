Гройсман озвучил условие повышения средней зарплаты до 10 тысяч

Рост ВВП во втором квартале 2018 года до 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого может стать предпосылкой для роста средней заработной платы в 10 тысяч гривен до конца года.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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“Во втором квартале мы имели предварительные данные, что ВВП растет до 3,6%, сегодня уточненные данные – 3,8%. Есть нормальный темп производства валовой продукции в Украине, это означает, что у людей больше работы, мы производим больше продукции и услуг. Но посмотрим, какая будет ситуация на конец года”, – сказал Гройсман.

Он отметил, что целью правительства является привести к концу года среднюю заработную плату до уровня 10 тыс. грн.

Вместе с тем, отметил глава правительства, предприниматели жалуются, что на сегодня не хватает квалифицированных кадров.

“Система подготовки кадров профтехобразованием, куда государство вкладывает огромные средства, является не такой квалифицированной, как требует рынок”, – добавил Гройсман.